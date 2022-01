Chuva coloca Açores sob avisos laranja e amarelo

No domingo, as ilhas do grupo Central dos Açores vão estar sob aviso laranja devido à chuva e as do grupo Ocidental e Oriental sob aviso amarelo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja vai vigorar nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa (grupo Central) entre as 12h00 e as 24h00 de domingo. Este aviso passa depois a amarelo até as 03h00 de segunda-feira – o mesmo que está em vigor entre a meia-noite deste sábado e até as 12h00 de amanhã.

Flores e Corvo (grupo Ocidental) vão estar sob aviso amarelo entre as 03h00 e as 15h00 de domingo e São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) entre as 17h00 de domingo e as 06h00 de segunda-feira.