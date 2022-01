AR. Deputados de partida pouco otimistas

Dissolvido o Parlamento, são muitos os deputados que dele se despedem. Entre socialistas, socias-democratas, democrata-cristãos e deputados não inscritos, a língua dobra quase sempre da mesma maneira quando se referem ao cenário pós-eleições: «Ingovernabilidade» é o palavrão de ordem.

Entre as dificuldades em haver novos acordos à esquerda e os preconceitos com a direita musculada, eis Portugal no pós-janeiro 2022. Esta futura dificuldade de consenso governativo é, ironicamente, a posição mais consensual junto dos deputados que estão de saída do Parlamento e com que o Nascer do SOL falou. Não obstante a «democracia estar a reclamar regeneração» – nas palavras de Jorge Lacão –, há um «risco grande de se produzir outro Parlamento em que seja difícil haver uma maioria estável», desabafa João Almeida. Perante este problema, a deputada Ana Miguel dos Santos oferece a solução governativa alemã, em que forças «antagónicas» se juntaram para governar.

Quanto a culpas, Lacão atira-as para a sua esquerda – cujo partidos revelam «dogmatismo ideológico» – e José Magalhães para dentro do partido. No Largo do Caldas, Telmo Correia coloca-as ao colo da ‘geringonça’, fazendo questão de pedir aos portugueses que «não se esqueçam» que foi esta que os trouxe até aqui.

Quanto a saídas, as dos socialistas parecem mais definitivas, ao passo de que as dos sociais-democratas soam mais a ‘por enquanto’. A maior parte regressa ora à academia, ora ao setor privado. Neste último, a Direita ganha, contrastando com o «período de nojo» que Ascenso Simões admite fazer. Entre folhas trocadas, números curiosos e noitadas a dormir nos corredores, foram estas as cores do sangue que correu nas veias do Parlamento durante os últimos anos. Aberta a ferida, é hora de sair.