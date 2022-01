Costa: "Apelo à mobilização de todos para garantir uma vitória do PS com maioria"

António Costa deixou, este sábado, uma mensagem aos militantes socialistas e apelou a que estes se mobilizem para obter uma “vitória com maioria” nas próximas eleições legislativas.

Na mensagem, o secretário-geral do PS começa por destacar que 2022 se inicia com “umas eleições decisivas para Portugal” e deixa o seu apelo. “Apelo à mobilização de todos para garantir uma vitória do PS com maioria. Precisamos de estabilidade para garantir a recuperação e o progresso”, lê-se.

O também primeiro-ministro destaca ainda que “quanto mais a luta aquece, mais forte tem de ser o PS”.

Sublinhe-se que, em entrevista à CNN, na última semana, Costa mostrou-se indisponível para negociar com Rio um acordo de Governo a dois anos no caso de o PSD vencer as eleições, reiterando que se demite caso não vença as legislativas.