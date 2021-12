Reino Unido regista quase 190 mil casos de covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia

O Reino Unido registou, esta sexta-feira, 189.846 casos do novo coronavírus e 203 vítimas mortais, de acordo com o Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. É o número de casos mais elevado desde o início da pandemia.

O governo britânico informou ainda que, nas últimas 24 horas, contabilizaram-se mais 17.114 casos da variante Omicron, aumentando o total para 246.780.

Atualmente há 11.918 pessoas internadas com sintomas da covid-19 nos hospitais britânicos, 1.915 das quais deram entrada nas últimas 24 horas. Do total de internados, 868 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 12.937.886 contágios e 148.624 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On 31 December 189,846 new cases and 203 deaths in 28 days of a positive test were reported in the UK.



Our data includes the number of people receiving a first, second and booster dose of the #vaccine pic.twitter.com/8Kdbppd9ik