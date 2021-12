Líder do CDS volta a atacar no YouTube

Depois da ‘Mensagem de Natal’ ter-se tornado viral nas redes sociais, Francisco Rodrigues dos Santos vai repetir a receita nesta Passagem de Ano. Hoje mesmo, vai para o ar o vídeo do líder centrista a desejar boas saídas e melhores entradas aos portugueses, com humor à mistura e falando dos seus 12 desejos para 2022.

No Natal, a ironia de Rodrigues dos Santos foi mais direcionada para o «primo sem bons modos à mesa» e para a «prima moderninha de Campo de Ourique», que é como quem diz para o Chega de André Ventura e o Iniciativa Liberal de João Cotrim Figueiredo.

Desta vez, sem esquecer a «priminha» e o «primo», o principal visado será o «irmão» que preferiu passar o réveillon com a «família de esquerda» – ou seja, o líder do PSD, Rui Rio, que defendeu uma coligação pré-eleitoral com o CDS mas que acabou por deixar Rodrigues dos Santos ‘pendurado’, depois de a sua proposta não ter reunido consenso nem na comissão política dos sociais-democratas nem no Conselho Nacional. O CDS vai, por isso, concorrer com listas próprias às legislativas de 30 de janeiro e, em tempo de pandemia, investe nas redes sociais. Para já, e ao que parece, com sucesso.