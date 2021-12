Covid-19. 22 crianças até aos nove anos internadas em Portugal, duas em UCI

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou, esta sexta-feira, ao i a idade das pessoas internadas devido à covid-19. Tal como o Nascer do SOL avançou na edição de hoje, há um aumento de admissões de crianças com idades entre os 0 e os 9 anos.

Relacionados Omicron. Janeiro sob stresse com internamentos por covid-19 a aumentar

Segundo os dados, referentes ao dia 29 de dezembro, quando estavam internadas 1.034 pessoas, 20 crianças com menos de 10 anos – que ainda não foram vacinadas – estavam internadas nas enfermarias dos hospitais portugueses e duas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Os valores traduzem-se num aumento significativo em relação à semana passada. A 22 de dezembro, estavam seis crianças entre os 0 e os 9 anos internadas em enfermaria e nenhuma em UCI.

Dos 1.034 internados por covid-19 registados a 29 de dezembro, 890 estavam em enfermaria e 144 em UCI. Do total de enfermaria, 271 têm mais de 80 anos, 227 estão na faixa etária entre os 70 e os 79 anos, 142 entre os 60 e os 69, 99 entre os 50 e os 59, 59 entre os 40 e os 49, 36 entre os 30 e os 39, 31 entre os 20 e os 29 anos, cinco entre os 10 e os 19 e, como referido anteriormente, 20 entre os 0 e os nove anos.

Já no que diz respeito a UCI, há seis pessoas com mais de 80 anos, 34 entre os 70 e os 79 anos, 53 entre os 60 e os 69, 28 entre os 50 e os 59, 12 entre os 40 e os 49, seis entre os 30 e os 39, três entre os 20 e os 29 e duas com idades até aos nove anos

Uma semana antes, a 22 de dezembro, havia 893 internadas: 745 em enfermaria e 148 em UCI. Em enfermaria estavam internadas 222 pessoas com mais de 80 anos, 201 entre os 70 e os 79 anos, 147 entre os 60 e os 69, 82 entre os 50 e os 59, 52 entre os 40 e os 49, 19 entre os 30 e os 39, 10 entre os 20 e os 29, seis entre os 10 e os 19 anos e seis entre os 0 e os 9 anos.

Em UCI estavam sete pessoas com mais de 80 anos, 37 entre os 70 e os 79, 54 entre os 60 e os 69, 31 entre os 50 e os 59, 13 entre os 40 e os 49, duas entre os 30 e os 39 e quatro entre os 20 e os 29 anos.