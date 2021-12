Covid-19. Portugal regista novo máximo de casos e incidência e RT disparam

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 30.829 casos do novo coronavírus e 18 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira. É o quarto dia consecutivo que o país regista o maior número de infeções desde o início da pandemia. O número de internados desceu, mas permanece acima dos mil. Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria dos novos casos. Incidência de novos casos e índice de transmissibilidade (RT) dispararam.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 14.903 dos novos casos, o que equivale a 48% do total de 30.829. Segue-se o Norte com 9.435 infeções, o Centro com 3.340, o Algarve com 978 e o Alentejo com 911. No arquipélago da Madeira há 914 novas infeções e no dos Açores 349.

Das 18 vítimas mortais, sete registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, três no Centro, duas no Algarve, duas na Madeira e uma no Alentejo.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta sexta-feira e aumentaram em relação à atualização de quarta-feira. Segundo o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 1182,7 casos e de 1182,4 quando analisado apenas o continente. De realçar que este valor era de 923,4 e 927,6, respetivamente. Já o RT é de 1,35 em todo o território nacional e de 1,36 em Portugal continental, um aumento face aos 1,29 e 1,30 de quarta-feira.

O número de internados desceu, mas permanece assim de mil. Há agora 1.024 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos 10 do que ontem. Já no que diz respeito a doentes graves, regista-se um aumento: há 145 pessoas em UCI, mais uma do que na véspera.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.389.646 casos de SARS-CoV-2, 178.712 dos quais permanecem ativos – mais 20.288 – e 18.955 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 10.523 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.191.979. Atualmente, as autoridades de saúde têm 169.559 contactos em vigilância, mais 9.594.

Consulte aqui o boletim na íntegra.