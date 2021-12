Escolas de acolhimento receberam mais de 500 alunos por dia na última semana

As escolas de acolhimento voltam a funcionar entre os dias 3 e 7 de janeiro, “cumprindo uma função social imprescindível em todo o território, sendo expectável que a procura seja ainda superior, atendendo a que se trata de uma semana de contenção anunciada no início do mês de dezembro”.