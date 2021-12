Balanço Político de 2021

Estamos a chegar ao final de 2021, um ano particularmente agitado no que a atos eleitorais diz respeito, um que marca o início do ano e outro no último trimestre, que poderá ter sido aquele que veio agitar as águas políticas.

Iniciámos o ano com as eleições presidenciais, no dia 24 de janeiro e sem grandes surpresas, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República, com 60,7% dos votos, com mais 2,53 milhões de votos do que tinha obtido em 2016, não conseguindo ultrapassar o melhor resultado alguma vez obtido em eleições presidenciais. Em 1991, Mário Soares foi reconduzido no cargo de Presidente da República com 70,35% dos votos.

Outro dado importante na análise deste ato eleitoral é o facto de nas eleições presidenciais de 1991, a abstenção ter sido de 37,84% e em 2021, 30 anos depois, a abstenção ter sido de 60,52% - numa situação idêntica – ambos os candidatos estavam a recandidatar-se. Apesar de o ato eleitoral de 2021 se ter dado no pior período da pandemia, onde muita gente poderá não ter ido votar com medo de ser infetado, este facto deve merecer uma reflexão de todos os agentes políticos, a Democracia fica seriamente comprometida com a diminuição da participação de cada um de nós.

O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, na noite da vitória eleitoral, ficou marcado pelo apelo à união – “Quanto mais coesos formos mais fortes seremos”. No seu discurso, em palavras simples e diretas: no tempo que aí vem, a opção é clara: “ou crescemos economicamente de forma sustentada, criando justiça social, combatendo a exclusão, a pobreza e a desigualdade, ao mesmo tempo que moralizamos a vida pública e atalhamos as corrupções, ou só contribuiremos para agravar as tensões sociais e os radicalismos políticos" – adivinhava-se, portanto, um mandato muito centrado na estabilidade política e social.

Marcelo Rebelo de Sousa tem promovido uma magistratura de influência no sentido de criar consensos entre os vários partidos políticos, apelando à estabilidade política por considerar que não era bom para o país, juntar uma crise política, às crises já existentes – económica e sanitária, no entanto, como veremos mais à frente, apesar de todos os esforços do Presidente da República, o orçamento de Estado para 2022 foi chumbado na Assembleia da República.

O chumbo do Orçamento de Estado terá sido porventura o facto político mais marcante deste ano, mas antes disso disputaram-se as eleições autárquicas, no final do mês de setembro.

A campanha autárquica ficou marcada pela autopromoção do Partido Socialista, tirando proveito dos milhões recém-anunciados que chegariam em 2022 com o PRR, tendo o líder do PS e primeiro-ministro marcado presença em todo o país, acenando sempre com os milhões que aí viriam e que os candidatos autárquicos do PS seriam os melhores para os administrar.

Sem grande surpresa, o PS venceu novamente as eleições, como já tinha acontecido em 2017, obtendo 148 presidências de Câmara, menos 11 do que em 2017. O principal partido da oposição, o PSD, venceu 72 Câmaras, menos 7 do que em 2017 e em coligação venceu mais 36 Câmaras, o que lhe dá influência em 108 Municípios, número superior ao conquistado em 2017, onde o número era de 98 Câmaras Municipais.

Em queda livre está o PCP, que perdeu 5 Câmaras Municipais face a 2017, tendo atualmente a presidência de apenas 19 Câmaras. O BE não conquistou nenhuma Câmara, tal como tinha acontecido em 2017, o que evidencia e muito a sua fragilidade no Poder Local.

Mas as maiores surpresas destas eleições autárquicas foram as vitórias algo inesperadas do PSD, em Coimbra, mas sobretudo em Lisboa. Com sondagens muito desfavoráveis que colocavam Carlos Moedas a 10 % atrás de Fernando Medina, a vitória do PSD (em coligação) foi a notícia da noite e poderá ter representando o ponto de viragem e a abertura de um novo ciclo político, onde o centro-direita e o PSD terão uma palavra a dizer.

Politicamente o ano fica inevitavelmente marcado pela dissolução do Parlamento e consequentemente, a marcação de eleições legislativas antecipadas. Quando a esmagadora maioria dos analistas consideravam que a esquerda estava condenada a aprovar o orçamento, eis que os parceiros do Governo, após negociações que duraram meses, votaram contra o orçamento na generalidade – morreu a geringonça e nasceu um novo ciclo político.

Depois das diretas no PSD, onde Rui Rio venceu novamente, os sociais-democratas recuperaram significativamente nas intenções de voto, estando de acordo com as últimas sondagens, com uma diferença de dois pontos percentuais para o PS, facto que há muito não acontecia. Prevê-se uma disputa renhida entre António Costa e Rui Rio na luta pela vitória nas próximas eleições legislativas. Uma coisa é certa, um deles será primeiro-ministro de Portugal.

Que o novo ano vos traga a materialização de todos os desejos, mas acima de tudo saúde e paz.