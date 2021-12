Banco Montepio vendeu totalidade da Montepio Valor à Mutualista

A Caixa Económica Montepio Geral (Banco Montepio) informou, na quinta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a sua participada Montepio Holding SGPS, S.A. vendeu 310 mil ações ordinárias escriturais e nominativas – 100% do capital social e dos direitos de voto – da Montepio Valor ao Montepio Geral - Associação Mutualista.

“Em cumprimento do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e na alínea n) da Norma nº1 da Instrução da CMVM nº1/2010, a Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (“Banco Montepio”) informa que no dia 30 de dezembro de 2021 a sua participada Montepio Holding SGPS, S.A. vendeu 310.000 (trezentas e dez mil) ações ordinárias escriturais e nominativas, representativas de 100% (cem por cento) do capital social e dos direitos de voto da Montepio Valor - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (“Montepio Valor”), mediante a celebração de um contrato de compra e venda de ações com o Montepio Geral - Associação Mutualista (o comprador e acionista maioritário do Banco Montepio), por um montante total de € 3.734.000 (três milhões setecentos e trinta e quatro mil Euros)”, lê-se numa nota publicada no site da CMVM.

“O impacto estimado da venda da Montepio Valor, controlada a 100% através da Montepio Holding SGPS, S.A., nos resultados consolidados do Banco Montepio e nos rácios de capital é nulo. A concretização desta operação materializa a estratégia do Banco Montepio de simplificação da estrutura societária do Grupo, mantendo o foco no negócio bancário doméstico”, acrescenta.