Açores. Quinze pessoas realojadas e viaturas arrastadas devido ao mau tempo

Quinze pessoas foram realojadas em casas de familiares, esta sexta-feira, depois de uma ribeira ter transbordado na freguesia das Feteiras, em Ponta Delgada, nos Açores. Foram ainda afetadas treze habitações e arrastadas 15 viaturas.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) revelou que “na sequência da passagem de uma superfície frontal fria com ondulações que tem condicionado o estado do tempo no arquipélago”, foram registadas 76 ocorrências em quatro ilhas dos Açores.

Destas, 66 foram registadas na ilha de São Miguel, maioritariamente no concelho de Ponta Delgada, oito na Terceira, uma em Santa Maria e outra na ilha do Pico.

A maioria das situações reportadas “correspondem a quedas de árvores, quedas de estruturas, obstruções de vias, inundações de vias e inundações de habitações”, não tendo sido registados danos pessoais.