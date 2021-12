FC Porto termina o ano no topo do campeonato ao vencer o Benfica por 3-1 no Estádio do Dragão

O FC Porto venceu, esta quinta-feira, o Benfica por 3-1, naquele que foi o jogo de estreia de Nélson Veríssimo na frente dos comandos das 'águias', no Estádio do Dragão, após a saída do treinador Jorge Jesus, esta terça-feira.

Depois do banho de água fria que tomou nas Antas, o clube da Luz evitou o primeiro golo da equipa de Sérgio Conceição até aos 23', no entanto a concretização de Pepê foi anulada pelo vídeo-arbítro. Ainda assim, onze minutos depois, aos 34', Fábio Vieira lançou os 'dragões' para a frente do marcador. Antes de a partida ir para intervalo, Pepê voltou a encher as medidas e fez o segundo para o Porto, aos 37'.

O Benfica entrou na segunda parte com o pé direito e aos 47', Yaremchuk rematou a bola para dentro da baliza de Diogo Costa, através de uma assistência de Rafa Silva. Quando tudo parecia estar a correr melhor para as 'águias', André Almeida viu, aos 49', o segundo amarelo e o respetivo vermelho, deixando a equipa com dez elementos no relvado.

Mais de quatro meses sem marcar, Taremi voltou a sorrir, ao fazer o terceiro golo para os 'dragões', aos 69', com uma assistência de Vitinha.

Agora, o FC Porto termina o ano no primeiro lugar da tabela classificativa, colado na liderança com o Sporting CP, ambos com 44 pontos. Já o Benfica entra em 2022 mais afastado dos dois rivais, ao somar 37 pontos, numa diferença de sete pontos para a primeira posição.