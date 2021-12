Não haverá recolha de lixo nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, confirma Câmara de Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa confirmou, esta quinta-feira, que não haverá recolha de resíduos urbanos em Lisboa nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

De acordo com o comunicado enviado às redações, a autaquia "apela a que o lixo seja depositado no modo e locais habituais apenas durante o dia e a noite do dia 2 de janeiro, altura em que será reposta a normalidade da recolha".