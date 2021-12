Porto. Jovens de 16 e 21 anos detidos por assalto

Dois jovens, de 16 e 21 anos, foram detidos esta quarta-feira pelo crime de roubo na alameda Capitães de Abril, no Porto, adiantou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Agentes do efetivo da Esquadra de Cedofeita foram informados de que, momentos antes, dois jovens de 19 anos tinham sido vítimas de roubo.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP, após terem sido efetuadas diligências policiais, os agentes conseguiram intercetar os suspeitos na posse do maço de tabaco, "que momentos antes, em comunhão de esforços, sob ameaça e coação física haviam subtraído às vítimas".

A mesma nota refere que apenas "a presença de diversos populares, no momento da prática do referido ilícito, inviabilizou que os suspeitos se apoderassem dos demais pertences das vítimas".

Os detidos, o mais novo estudante e o mais velho empregado comercial, ambos residentes no Porto, já estavam referenciados pela Polícia por diversos ilícitos.