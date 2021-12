Tesla recolhe meio milhão de automóveis devido a problemas técnicos

A Tesla ordenou a recolha voluntária de mais de 475 mil dos seus veículos elétricos, nomeadamente de todos os veículos Model 3 produzidos entre 2017 e 2020, assim como algumas unidades do Model S.

De acordo com o fabricante americano, esta recolha diz respeito a alguns potenciais problemas técnicos com estes veículos. No caso do Model 3, a Tesla identificou um problema ao abrir e fechar a bagageira, que poderá danificar a proteção da câmara traseira.

No que diz respeito ao Model S, o problema parece ser mais preocupante no que se refere à segurança dos condutores, uma vez que diz respeito à bagageira frontal que poderá não estar a fechar corretamente, podendo abrir na totalidade sem aviso prévio e obstruir a visão enquanto o carro está a circulação.