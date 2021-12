Detido por violência doméstica ameaçava de morte ex-mulher

Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por ser suspeito do crime de violência doméstica agravado sobre a ex-mulher no concelho de Pombal, estando a aguardar julgamento em prisão preventiva, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria da República da Comarca de Leiria.

"Existem fortes indícios de que o arguido molestou sexual, verbal e psicologicamente a vítima, durante o casamento de ambos e na residência comum. Nesse contexto, o arguido insultava a vítima, exigia-lhe e forçava-a a ter relações sexuais com ele contra a sua vontade, não permitia que a mesma trabalhasse, rasgava-lhe a roupa que entendia não ser apropriada, intimidava-a e manipulava-a", lê-se no site oficial da procuradoria.

A mesma fonte informa ainda que o arguido "ameaçou mesmo matar-se a ele próprio com uma arma de fogo que chegou a empunhar".

"A partir de novembro de 2021, quando já estavam divorciados e depois de a vítima ter iniciado uma relação amorosa com outra pessoa, o arguido, que nunca aceitou o fim do relacionamento, passou a segui-la, regular e sistematicamente, no concelho de Pombal, deixando-a em permanente estado de intranquilidade. E dirigiu-lhe, também, por intermédio das filhas de ambos, ameaças de morte", adianta.

A Procuradoria da República da Comarca de Leiria refere ainda que o homem, detido na quarta-feira, "já foi condenado pela prática de vários crimes, designadamente pelos crimes de roubo e de coação sexual na forma tentada, em pena de prisão suspensa na sua execução, tendo, igualmente, beneficiado do instituto da suspensão provisória do processo pelo crime de violência doméstica".

Tal como foi sugerido pelo Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que "o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo sujeito à medida de coação de prisão preventiva".

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Unidade Local de Pombal do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, com a coadjuvação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial de Leiria da GNR.