Polícia Marítima retoma buscas por pescador desaparecido em Sines

Foram esta quinta-feira retomadas as buscas pelo pescador de 82 anos que terá desaparecido ontem enquanto praticava a atividade de pesca a bordo de uma embarcação de recreio ao largo de Sines.

A informação foi avançada pela Autoridade Marítima Nacional (AMN) na sua página da internet, adiantando que as operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e pelo Comandante-local da Polícia Marítima de Sines.

As buscas estão a ser feitas por mar, através de "uma embarcação e uma mota de água da Estação Salva-vidas de Sines e uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Sines", e por terra, com uma "viatura do Comando-local da Polícia Marítima de Sines e uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Sines".

Está ainda previsto que se junte uma aeronave da Força Aérea Portuguesa às buscas.

O pescador terá "saído de casa na manhã de ontem para praticar a atividade de pesca numa embarcação de recreio que foi encontrada por outros pescadores durante a tarde de ontem, sem ninguém a bordo", explica a AMN.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.