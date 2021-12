EUA. Agente que trabalhou com família Kardashian assassinada

Uma agente de celebridades, que trabalhou com a família Kardashian e com Nicki Minaj, foi encontrada morta no porta-bagagens do seu carro, na semana passada. Segundo a imprensa internacional, o namorado da vítima, identificada como Angela Kukawski, de 55 anos, foi detido horas depois.

A morte da agente foi confirmada recentemente pelas autoridades. O corpo da mulher foi descoberto na mala do carro, que estava estacionado em Simi Valley, a norte de Los Angeles.

Os meios de comunicação norte-americanos escrevem que o suspeito, Jason Barker, de 49 anos, foi detido, na casa de um familiar, poucas horas depois da descoberta do corpo. O homem terá assassinado a vítima, colocando-a no porta-bagagens, e depois conduziu o carro e abandonou-o com o corpo no interior. A mulher apresentava, alegadamente, ferimentos de uma arma branca, mas a causa da morte não foi confirmada pelas autoridades.

Segundo a Variety, a vítima trabalhava como agente para a Boulevard Management, onde trabalhou com vários clientes famosos, incluindo as Kardashian, Nicki Minaj, Offset e Kanye West.

Barker está acusado de homicídio e continua preso sob uma fiança de mais de três milhões de dólares, mais de 2,5 milhões de euros.