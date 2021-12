Mulher morre vítima de um atropelamento mortal por comboio em Braga

Uma mulher foi, na madrugada desta quinta-feira, atropelada por um comboio perto do apeadeiro de Aveleda, em Braga.

De acordo com o Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana (GNR), a vítima terá entre os 60 e os 70 anos.

O alerta terá sido dado pelas 5h40, com a remoção do corpo a acontecer pelas 8h00. As causas do atropelamento são ainda desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades.

De acordo com a CP, a ligação esteve suspensa mas foi retomada por volta das 8h30.