No passado mês de novembro teve lugar a XXVIII Conferência Anual de Auditoria Interna organizada pelo Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI), que contou com quase 400 inscrições e que, pelo segundo ano consecutivo, foi realizada numa plataforma online em virtude do contexto pandémico do COVID-19. À semelhança das edições anteriores, este continua a ser um dos mais importantes e participados eventos anuais do IPAI - entidade profissional sem fins lucrativos, criada em 1992, que representa a profissão de Auditor Interno e promove a associação, formação e certificação de todos os profissionais e estudiosos de Auditoria Interna. O IPAI é a entidade que representa em Portugal o Institute of Internal Auditors (IIA), fundado em 1941, nos Estados Unidos da América, e faz parte igualmente da European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA).

A conferência deste ano, na qual tive a honra de participar uma vez mais enquanto moderador, foi subordinada ao tema “Governação das Organizações e o Advocacy de Auditoria Interna”. Marcaram presença muitos profissionais, nacionais e estrangeiros, e de vários sectores da atividade económica, parceiros do IPAI, bem como convidados e palestrantes especiais, o que permitiu uma ampla e profícua discussão sobre os desafios da economia nacional e mundial e o respetivo papel da auditoria interna.

O evento deste ano contou com oito temáticas principais, apresentadas por palestrantes em representação de um conjunto importante de parceiros do IPAI, nomeadamente:

Corporate Governance: Tendências e Desafios - Instituto Português Corporate Governance;

Gestão da Integridade: O que podem fazer as Autarquias - Transparência Internacional de Portugal;

A Auditoria e o Controlo Interno na Saúde - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo;

O contributo da Auditoria Interna para a Governação e Transparência nos Municípios - Associação Nacional de Assembleias Municipais;

Governação de Dados e o Papel da Auditoria Interna – PwC;

ESG e o papel da Auditoria Interna – Deloitte;

Princípios de Good Governance e o Papel de Auditoria Interna – KPMG;

Governação Corporativa: Desafios e Oportunidades para Auditoria Interna – EY.

A XXVIII Conferência Anual de Auditoria Interna foi, uma vez mais, uma excelente oportunidade para dar visibilidade e promover o tema da auditoria interna em Portugal, mas não só, pois temas como o combate ao fenómeno da fraude, os modelos de governação das sociedades, o papel da inovação e das tecnologias de Informação, bem como as vertentes da ética, da conduta das organizações e a posição dos reguladores, estiveram sempre presentes, neste e em outros eventos do IPAI (fóruns e webinares), assim como no vasto e rico programa de formação profissional anual que o IPAI disponibiliza aos seus associados, parceiros, estudiosos e a demais profissionais.