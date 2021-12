2022 é para viver!

Num momento em que todas as previsões apontam para que sejam batidos recordes de casos de covid-19 no principio do ano e que por isso voltemos a passar o ano ensombrados por nuvens carregadas, é altura de pensarmos um bocadinho mais além, de como chegámos até aqui e do que nos tornou mais fortes. Passamos tanto tempo a falar do ambiente e de sustentabilidade que é provavelmente altura mais do que certa para assumirmos esses conceitos sobretudo em relação à nossa mente e ao nosso pensamento. É necessário a bem da nossa sanidade mental que demos início a esse processo de regeneração, da forma como olhamos para tudo o que nos está a acontecer mas acima de tudo do que conseguimos deixar para trás e que nos posiciona de forma privilegiada quando olharmos para a frente.

Para isso (por mais estranho que possa parecer) muito ajudará esse avolumar de casos que significará um marco para muita gente, o fechar de um ciclo e o partir para o resto do ano de uma forma muito mais optimista. Eu, por exemplo, acabo de ser dado como recuperado de covid-19. Este processo de dois anos com receio do desconhecido e do que me iria causar este vírus terminou aqui e aqui se inicia um outro. O da certeza que passei por esta doença com os mais simpáticos sintomas e a convicção de que o facto de ter aceite a vacinação me ajudou a ultrapassar esta infeção. Custou-me passar o Natal longe da família, mas sinto-me aliviado por ter dobrado este cabo e revigorado por ter sentido o apoio, a simpatia e o carinho de tanta gente que gravita à minha volta. Para mim isso é motivo mais do que suficiente para olhar para a frente vendo o copo meio cheio.

Nós temos que perceber que somos sobreviventes desta pandemia e que teremos que nos sentir afortunados por isso. Perdemos gente pelo caminho, amigos, familiares, pessoas próximas e se por cá continuamos devemos dar mais importância às relações que construímos e às pessoas que gostam de nós. Por isso, para mim 2022 significa mais do que um ano de projectos (embora eles existam e em grande quantidade na minha cabeça), um ano de afetos. De dar mais atenção às pessoas mais velhas que tenho a sorte de ainda ter comigo, de aproveitar os momentos que possa para viver em família, de construir momentos novos com os meus amigos e de não os desperdiçar fechando-me a sete chaves e dando como desculpa a pandemia. 2022 é para viver, é para construir e para sermos felizes. Talvez signifique o fim desta tempestade, mas independentemente disso é importante aproveitarmos o bem mais precioso que temos. O tempo. Esse maldito que não volta para trás.

Não tenho com esta crónica a pretensão de pregar a boa nova como os padres na missa, nem sequer a de me converter nessa nova profissão dos chamados coaches. Parece-me é evidente que só temos uma forma de encarar o futuro, é não termos um pingo de receio de encarar o presente, tentar ultrapassar este massacre de notícias da pandemia e dar o nosso melhor para construir momentos prefeitos, para nós e para os que nos rodeiam.

Desejo-vos por isso em 2022 aquilo que desejo a mim. Um ano de emoções boas, de pessoas fantásticas à nossa volta, de termos essa oportunidade mágica de poder dar e receber. De nos sentirmos acarinhados e queridos. De nos sentirmos mais próximos, mais juntos, como eu me senti neste Natal em que estava mais triste. Um ano de superação, de dar a volta por cima. Um ano de afetos, de tempo bem aproveitado. Um ano para viver!