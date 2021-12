Benfica. O prejuízo de ter trocado Jesus por Barrabás

Volta, hoje, o Benfica a jogar nas Antas, que para mim serão sempre Antas. Leva consigo o peso sobre os ombros de se sujeitar a sair de lá novamente esmagado perante a superioridade inequívoca de um FC Porto que está anos-luz para lá das infinitas fragilidades encarnadas. O episódio tem quase dois mil anos (fá-los-á em 2033), mas parece repetir-se. Mais uma vez Jesus foi crucificado em prol de Barrabás. Porque era assim que mandava e continua a mandar o Destino, algo que muitos confundem com Deus.

Estava a ser uma cruz dura, esta que Rui Costa – um amigo que conheço desde os seus tempos de menino já diferente de todos os outros na forma como dava ordens à bola sem precisar de olhar para ela – carregava desde que Luís Filipe Vieira foi ao Rio de Janeiro buscar o Redentor. Não veio o Redentor: veio Barrabás. E a realidade não se esconde: o Benfica não tinha treinador. Há um ano e meio que estava sem treinador. Jesus nunca o foi. Pouco importava se estava lá, no banco, junto à relva, se todas as manhãs e tardes no Seixal a traçar a regra e esquadro as órbitas arbitrárias de que falava o Torga. Pouco importava se inventava tácticas, se procedia a alterações inesperadas, se gritava com jogadores e chegava ao fim do dia de garganta rouca e estafada. Se o fez, ninguém o ouviu; se o fez, ninguém viu. Ou ouviram o que não queriam. Ou viram o absolutamente nada. Eis a palavra certa para definir esta segunda passagem de Jesus pelo Benfica: NADA. Um vazio total, irremediável! Um vazio de títulos e de futebol.

Olhava-se para um grupo de homens vestidos com camisolas vermelhas e nem sabíamos ao certo se era, na verdade, um grupo. Sobre a relva, ninguém se conhecia. Havia um vácuo tão grande como no navio fantasma do Holandês Voador, que vagueia sem um porto onde encostar. Com uma diferença: este navio fantasma, de velas vermelhas de desespero, não se limitava a vaguear: afundava-se.

A indigência da última semana tem, convenhamos, tudo para se repetir amanhã. Sem ordem, sem disciplina, sem ideias e com o talento desperdiçado, também não há força nem ânimo. Este Benfica, o Benfica que foi entregue há ano e meio nas mãos de um homem que teve a farronca de afirmar que voltava a Lisboa e à Luz para arrasar, está morto. Já esteve morto toda a época que passou. Os adversários perderam-lhe o respeito. Os que lutam por títulos, descartaram-no. Sobra uma espera, uma espera que começava a tornar-se infinita e que já nem era sequer uma espera e apenas uma constatação.

Perguntas Se olharmos com atenção e seriedade para o conjunto de jogadores que compõem o plantel do Benfica, milhares de perguntas ficarão por responder. Por que correm de um lado para o outro como baratas tontas sem nenhum senso de colectivismo, de equilíbrio? Por que abrem espaços por todo o lado, deixando que os jogadores contrários criem oportunidades de golo umas atrás das outras? Por que não conseguem soltar o talento, aqueles que o têm? Por que continuam a ser enxovalhados de cada vez que enfrentam um opositor com o qual se deveriam bater de igual para igual?

Como já disse atrás, o fenómeno prolongou-se demasiado tempo, como uma doença incurável. Não era de agora. Era de há um ano e meio! Podem atirar o Carmo e a Trindade sobre a cabeça de Luís Filipe Vieira, que já por aqui não anda. Mas não chega. Vieira deu a Jesus um cargo que ele, actualmente, já não consegue cumprir. Se não há na equipa do Benfica uma ideia de jogo, princípios básicos de defesa e ataque, respostas mínimas a movimentos de bola parada, defensivos e ofensivos, laivos de actividade colectiva perceptíveis, não há como não culpar aquele que devia ensiná-los. Chamem-lhe Barrabás se quiserem, como gritava a populaça a Pôncio Pilatos no momento em que este, depois de mandar vergastar Cristo, teve de escolher quem salvar do madeiro. Mas poucos, mesmo muito poucos, eram aqueles que ainda acreditavam que, hoje, iríamos assistir a algum tipo de ressurreição. Nem sequer é tempo delas, francamente.

Um suspiro de alívio pode ter brotado do peito dos adeptos encarnados quando ficaram a saber, na terça-feira, pelo final da manhã, que o fantasma que ocupava o cargo de treinador do seu clube tinha acordado com a direcção a sua saída imediata pela porta do cavalo. Um suspiro alívio soltou-se, pelos vistos, do peito dos jogadores que, colectivamente, o afrontaram quando ele resolveu castigar Pizzi e impedi-lo de treinar-se com os companheiros. A vontade dessa classe operária impôs-se. Jesus não tinha nada para lhes dar e, pelos vistos, todos sentiram que ainda tinha muito para lhes tirar. Há, certamente, por entre as feridas que sangraram no Porto, uma vontade de dar o mais rapidamente possível uma resposta digna, mostrando a Nelson Veríssimo, que já foi confirmado como treinador principal até final da época, que serão a sua muralha de aço, ainda por cima 24 horas depois de saberem que tinha morrido a sua mãe. Mas não há forma de alterar a ordem das coisas como se sacudíssemos as nossas vidas à maneira de panos de pó. Depois de cuspido violentamente para fora da Taça de Portugal, apresentando o pior futebol da época, será crível esperar que, daqui para diante, a água se transforme em vinho como nas Bodas de Caná? Nem o Porto é a Galileia...

Jesus já não mora na Luz, é para mim mais do que certo que jamais voltará ao Benfica, tão violenta foi a destruição que por lá deixou, reduzindo uma equipa à total insignificância, a um ser amorfo que não parecia sequer entrar em campo. Talvez só a queda de Artur Jorge tenha sido tão estrepitosa na longa vida do clube da águia. A noção de um novo trabalho, profundo e trabalhoso, está aí pela frente, começando pelo amontoar do reboco entretanto espalhado um pouco por toda a parte, é tão nítida que a questão já não é saber se o Benfica reagirá com rapidez à devastação de que foi alvo e se ainda está a tempo de provar que pode ser candidato a ganhar as provas que sobram. Veríssimo tem em mãos uma tarefa tremenda, de tamanha exigência que, se a levar a cabo com sucesso, andará perto de um milagre. Para já, mais logo, no Porto, vai procurar manter à tona uma embarcação que mete água por todos os lados. Para isso, precisa de perceber com quem contar e como cortar as amarras que prendem a equipa à desolação. E descobrir se, lá no fundo, ela ainda tem alma.