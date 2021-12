Gambrinus. Onde a PIDE convivia com o PCP

José Brito foi empregado do Gambrinus durante 54 anos e um mês. Começou a trabalhar com 11 e não tem qualquer ressentimento por isso. Deixar a terra para trás, onde curiosamente agora voltou, permitiu-lhe construir uma vida que o deixou e deixa feliz, além de ter fugido a uma vida de sacrifício. Brito assistiu a grandes transformações da sociedade, e mesmo dizendo que não estava muito atento, lembra-se do tempo em que no restaurante conviviam pides e comunistas, cada um no seu canto. Consta que o restaurante, com 85 anos de existência, só fechou no dia 25 de Abril de 1975 e no 1 de Maio de 1975 – tendo a partir daí passado a encerrar sempre no Dia do Trabalhador. Depois da Revolução dos Cravos por lá passaram muitas pessoas, mas, curiosamente, sempre houve uma ala do PCP que marcou presença assídua, demonstrando que as pessoas de diferentes quadrantes podem conviver tranquilamente. Antes do 25 de Abril é óbvio que só conviviam porque a PIDE não tinha dados para prender os militantes comunistas – alguns acabariam por ser detidos em diferentes sítios em operações da Polícia Política da ditadura. Apesar de ser um restaurante caro, muitos por lá passaram para comer um croquete e beber uma imperial – algo que fiz muitas vezes – e já antes do 25 de Abril a flor do restaurante era o cravo. Algo que desagradou aos mais conservadores depois do 25 de Abril. Vera Lagoa, como me recordou José Brito, chegou a escrever um editorial n’O Diabo contra os cravos e as toalhas brancas. Os donos ficaram imunes a essas críticas e mantiveram os cravos como flor oficial de um dos restaurantes de luxo da capital. Isto é o que considero um verdadeiro hino à diversidade e uma atitude de quem não liga a comentários deste ou daquele. Os antigos donos do restaurante tiveram o segredo para nunca serem fechados, mesmo no Verão Quente, e a casa com 74 empregados nunca teve um delegado sindical. Por uma razão simples: os patrões pagavam bem e os empregados entendiam que se a casa faturasse eles teriam sempre o emprego garantido e que seriam reconhecidos. Algo que faz confusão a muito boa gente.