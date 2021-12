Autoagendamento da dose de reforço disponível para maiores de 50 anos e para maiores de 30 vacinados com Janssen

Ficou disponível, esta quinta-feira, o autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para as pessoas com 30 anos ou mais que tenham sido vacinadas com a Janssen e para as pessoas a partir dos 50 anos.

Assim, o autoagendamento está agora disponível para pessoas com 50 ou mais anos, utentes com 30 anos ou mais vacinados com Janssen e também para crianças dos cinco aos 11 anos (exclusivo para os dias 6 a 9 de janeiro de 2022).