Paulinho faz primeiro 'hat-trick' com a camisola do Sporting ao vencer Portimonense por 3-2

O Sporting vence, esta quarta-feira, o Portimonense por 3-2, no Estádio José Alvalade, num jogo que ficou marcado pela reviravolta liderada pelo 'leão' Paulinho que marcou todos os golos dos verdes e brancos.

No último jogo do ano a contar para 16.º jornada da Liga Bwin, a equipa comandada por Rúben Amorim começou por sofrer aos 21', com um auto-golo de Matheus Reis e foi para intervalo sem igualar o resultado.

Na segunda parte, o algarvio Pedro Sá viu o segundo amarelo e deixou o Portimonense reduzido a dez homens em Alvalade. Aos 65', Paulinho começou a remontada 'leonina', ao igualar o marcador, cabeceando a bola para dentro da baliza de Samuel.

Onze minutos depois, o avançado somou mais golo para as suas contas, ao rematar o esférico certeiramente para o fundo das redes. Já aos 83', Pedro Gonçalves passou a oportunidade de marcar para Paulinho, que fez o seu primeiro 'hat-trick' com a camisola do Sporting.

No tempo adicional, o Portimonense ainda voltou a preencher as medidas e Lucas Possignolo foi certeiro na baliza de Adan, sendo o único jogador do clube algarvio a marcar um golo a dois dos 'três grandes' do campeonato português: contra o Benfica na Luz, acabando por trazer a vitória para o clube preto e branco e agora contra o Sporting, também em condição de visitante.

O Sporting termina o ano a sedimentar o seu lugar no primeiro do pódio da Liga Bwin, somando 44 pontos em 16 jornadas e ficando a três pontos do FC Porto e a quatro do Benfica. Já o Portimonense acaba 2021 em sexto lugar, com 24 pontos, colado às posições que qualificam os clubes às provas europeias e também ao Estoril, que tem apenas mais um ponto.