"Mundo dá as boas-vindas a 2022 com a esperança a ser posta à prova", diz Guterres

Numa mensagem de vídeo alusiva ao novo ano, António Guterres, secretário-geral da ONU, pediu um compromisso internacional para que 2022 seja um ano de recuperação nas áreas da saúde, economia, clima e conflitos. Além disso, voltou a frisar a importância da vacinação completa, notando a desigualdade mundial que existe no acesso às vacinas.

Em termos económicos, o antigo primeiro-ministro notou ser óbvio o “agravamento da pobreza e das desigualdades”, afirmando que os países mais ricos do mundo devem ajudar os mais pobres com “financiamento, investimento e alívio da dívida”.

Quanto ao clima, Guterres notou que os compromissos atuais têm sido “insuficientes”, apelando a mais ação climática de forma a “recuperar o nosso planeta”.

Relativamente aos conflitos, notou que estes podem ser ultrapassados “com um renovado espírito de diálogo, compromisso e reconciliação” e “com uma nova ênfase na ciência, nos factos e na razão”.

“O mundo dá as boas-vindas a 2022 com a nossa esperança no futuro a ser posta à prova”, conclui, notando que a recuperação deverá ser o objetivo para um novo ano “feliz e em paz”.