Flamengo fica com Paulo Sousa. Treinador português diz que é "um orgulho e uma satisfação" representar o clube

Parece que foram esclarecidas todas as dúvidas. Minutos depois de a Polónia ter anunciado que Paulo Sousa tinha deixado os comandos da seleção, o treinador português é confirmado como novo técnico do Flamengo.

A informação foi avançada pelo clube brasileiro através das redes sociais, ao publicar uma fotografia com o técnico acompanhado com o presidente da equipa.

Depois do anúncio, o Flamengo divulgou dois vídeos: um com uma mensagem de Paulo Sousa para os adeptos e outro sobre como será o seu futuro no clube. Para Paulo Sousa, representar o Flamengo é agora "um orgulho e uma satisfação", que converge uma "grandeza incomparável" no mundo do futebol brasileiro.

Já no segundo vídeo, o técnico português reforça que a saída da seleção polaca deveu-se à "grandeza" do Flamengo e diz que todos os jogadores desta equipa o "chamam à atenção", admitindo que há vários futebolistas que se distinguem dos restantes do plantel e que isso notar-se-á ao longo da próxima época. Sousa também revelou que a sua equipa técnica já está a estudar a época que vai começar dia 10 de janeiro.

Paulo Sousa assinou um contrato válido por duas épocas e ruma assim para Brasil, estreando-se num campeonato em que Jorge Jesus e Paulo Fonseca já conquistaram títulos.

O treinador de 51 anos já comandou equipas de França, China, Itália, Suíça, Israel, Hungria, Inglaterra e País de Gales, ao vencer seis títulos: uma Taça da Liga da Hungria pelo Videoton, duas Supertaças da Hungria pelo Videoton, uma Liga de Israel pelo Maccabi Telavive, uma Taça de Israel pelo Maccabi Telavive e uma Liga da Suíça pelo Basileia.