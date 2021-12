PCP faltará a seis debates

As televisões farão trinta debates que colocarão frente a frente os líderes partidários no âmbito das legislativas. Contudo, o PCP decidiu não participar nos confrontos que tenham lugar nos canais por cabo, o que irá fazer com que não debata frente a frente com um conjunto de partidos. A saber, o PCP não embaterá frente a frente com os líderes do Bloco de Esquerda, Livre, Chega, CDS, PAN e Iniciativa Liberal.

Os comunistas rejeitam participar nestes debates por considerarem que os mesmos “não garantem princípios básicos de imparcialidade, assumindo na sua organização que existem partidos de primeira (PS e PSD) e de segunda categoria”.

“Um modelo assente na atribuição aos primeiros, e apenas a estes, a prerrogativa de debater com cada um dos restantes em canal generalista, com abissal diferença de audiências, como pela concepção de um inaceitável debate entre putativos candidatos a primeiro-ministro – desvirtuando a natureza das eleições legislativas”, afirmaram em comunicado