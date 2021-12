Paulo Sousa termina contrato com a Federação da Polónia e terá de a indemnizar

Paulo Sousa já não é selecionador da Polónia, anunciou, esta quarta-feira, o presidente da Federação Polaca de Futebol, Cezary Kulesza.

A informação foi confirmada pelo presidente através da rede social Twitter, numa publicação onde também revelou que o treinador português irá pagar uma indemnização pela rescisão do contrato.

"Decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-selecionador pagará a indemnização de acordo com as expectativas da Federação", escreveu Cezary Kulesza na sua conta pessoal.

Jako Zarząd @pzpn_pl podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 29, 2021

Na publicação de Kulesza estão a chover comentários escritos em polaco ou em inglês a criticar o curto desempenho do treinador português.

Agora, Paulo Sousa está livre para um novo capítulo na sua carreira pela primeira vez em território brasileiro. Segundo a comunicação social, tudo indica que o técnico deverá assinar pelo Flamengo, sucedendo a Renato Gaúcho.

O contrato de Sousa com a Polónia seria até março de 2022, mês em que a seleção polaca vai disputar o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo.