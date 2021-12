Sismo de magnitude de 7,3 abala Timor-Leste

Notícia atualizada às 20h03

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou um sismo de magnitude de 7,3 na escala de Richter no Mar de Banda, perto da Indonésia e de Timor-Leste, a uma profundidade de 166,9 quilómetros.

O epicentro do sismo ocorreu a 121 quilómetros de Lospalos, em Timor-Leste e 257 quilómetros a nordeste da capital do país, Díli. Terá atingido uma profundidade de cerca de 170 quilómetros.

De acordo com o USGS, foi considerado o nível de alerta verde, o que significa que o sismo não terá causado um grande número de mortes e de estragos.

Por enquanto, não há alerta de tsunami decretado na região nem são conhecidas as causas para este fenómeno natural. A exata magnitude, epicentro e profundidade do terramoto poderão ser revistos nas próximas horas, visto que os vários centros sismológicos estão ainda a calcular a dimensão do sismo.

Ainda assim, há registos do terramoto na Austrália em vídeos partilhados por várias pessoas nas redes sociais.

Just had a massive earthquake. Damn, Ronela's presence can be felt all the way in Australia. 😱 pic.twitter.com/v8JoF0GS6Y