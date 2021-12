Portugal ultrapassa meta definida e executa 17% do PT2020 este ano

Portugal ultrapassou em um ponto percentual a meta de execução anual do PT 2020, tendo utilizado 17% dos fundos ao longo deste ano.

A garantia foi dada esta quarta-feira pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza: “Neste momento, o que podemos dizer é que [a meta de execução] não só foi atingida, como foi ultrapassada em um ponto percentual”. E garantiu então que “a taxa de execução deste ano de 2021 cifrou-se em 17%”.

Depois foi a vez de o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, anunciar outros valores mais detalhados e disse que a execução acumulada do PT 2020 é agora de 14.976 milhões de euros, mais 166 milhões de euros do que estava previsto. Este ano, detalhou, foram utilizados 3578 milhões de euros, o que representa mais 5% do que a meta que estava definida.

No total, o país já executou 70% dos cerca de 21,4 milhões de euros disponíveis no âmbito do PT 2020. Para utilizar em 2022 e 2023 restam 30% das verbas.