Termómetro por infravermelhos retirado do mercado a pedido do Infarmed

A Autoridade Nacional do Medicamento, mais conhecida por Infarmed, ordenou, esta quarta-feira, que fosse retirado do mercado imediatamente o termómetro por infravermelhos, sem contacto, do fabricante Hunan Yinghe Kangyuan Biological Engineering por incumprimento da legislação europeia sobre dispositivos médicos.

Em comunicado, o Infarmed indicou que os distribuidores Dia Portugal Supermercados, Sociedade Unipessoal e Price Tag Cash & Carry, Unipessoal Lda já estão a proceder "as ações necessárias" para recolher o termómetro modelo YHKY-2000.

Este termómetro não segue "a legislação europeia aplicável ao setor dos dispositivos médicos, por não apresentar marcação CE, informação acerca do mandatário nem do organismo notificado", detalha o Infarmed na nota, pedindo a todas entidades que disponham de unidades deste dispositivo médico para que não o comercializem ou utilizem.