Administradas mais de 104 mil doses da vacina contra a covid-19 e gripe nas últimas 24 horas

Portugal administrou mais de 104 mil doses da vacina contra a covid-19 e da gripe nas últimas 24 horas, segundo os dados revelados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no relatório de vacinação diário. Do total de 104.189 doses administradas, 86.108 são referentes a doses de reforço da vacina contra a covid-19, 5.783 ao esquema vacinal primário e 12.249 vacinas contra a gripe.

Com as doses administradas na terça-feira, são já 2.729.270 as pessoas que contam com a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e 8.685.738 as que completaram o esquema vacinal primário. Este ano 2.393.699 pessoas já foram administradas com a vacina contra a gripe.

Do total de pessoas vacinadas com a dose de reforço, 579. 182 têm 80 ou mais anos, 828.328 têm entre 70 e 79 anos, 730.076 entre 60 e 69 e 298.549 entre 50 e 59.

No que diz respeito à vacinação de crianças com idades entre os 5 e os 11 anos, a DGS revela que já foram administradas 95.628 doses pediátricas, 49 das quais nas últimas 24 horas.