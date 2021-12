Sporting de Braga. Registados dois novos casos de covid-19 no plantel

O Sporting de Braga revelou, esta quarta-feira, que foram registados mais dois casos positivos de covid-19 no plantel: Raul Silva e Fabiano. São já quatro as baixas do clube para o jogo frente ao Arouca, a disputar amanhã pelas 19h.

"O SC Braga informa que Raul Silva e Fabiano testaram positivo nos testes de diagnóstico COVID-19 realizados hoje ao plantel principal", lê-se numa nota publicada no site oficial do clube.

Recorde-se que também Chiquinho e Ricardo Horta testaram recentemente positivo ao vírus SARS-CoV-2.