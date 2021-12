Luis Díaz, do FC Porto, infetado com covid-19

O jogador Luis Diaz, do clube dos Dragões, está infetado com covid-19 e vai falhar o clássico de amanhã frente ao Benfica. A notícia foi avançada pelo Record.

O avançado foi uma peça fundamental do passado encontro com as águias para a Taça de Portugal, em que o Porto venceu por 3-0 e encontra-se agora em isolamento.

O clube azul e branco tinha anunciado, no regresso aos treinos, no domingo, que os testes de controlo feitos deram todos negativo. O mais recente controlo, na véspera do jogo, acabou por denunciar um caso positivo.

Do lado do Benfica quem vai falhar o encontro será Grimaldo, também pelas mesmas razões. O espanhol soube do teste positivo logo depois do Clássico, tendo ficado imediatamente em isolamento e fora dos trabalhos da equipa das águias.

O FC Porto-Benfica disputa-se esta quinta-feira, a partir das 21h, no Estádio do Dragão.