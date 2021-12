Efacec. Processo de privatização "ainda está em curso"

O processo de reprivatização da Efacec, “neste momento, ainda está em curso”, sendo que “ainda não há data definida para a sua conclusão”. A garantia foi dada pelo ministro das Finanças.

Pedro Siza Vieira tinha prometido há meses que a venda estaria concluída até ao fim de 2021, mas o negócio com a DST, a única concorrente, está longe de chegar ao fim.

Ainda no início do mês, a empresa revelou que vai reforçar a sua presença no mercado espanhol, com a celebração de dois contratos, num total superior a 30 milhões de euros.

A companhia portuguesa foi contratada para fornecer e instalar transformadores de alta e média tensão, que vão beneficiar 50 mil famílias numa das províncias de Espanha, "que passam a usufruir de energia limpa e renovável, evitando a emissão de gases nocivos e contribuindo para uma transição energética sustentável", disse.