Daniel Radcliffe revela paixão secreta por Helena Bonham Carter durante 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe revelou que, durante a sua adolescência, teve uma paixão secreta pela colega Helena Bonham Carter, enquanto trabalharam juntos nas filmagens de ‘Harry Potter’. A confissão do ator, hoje com 32 anos, surge no documentário "Return to Hogwarts", que só vai chegar à HBO Max no dia 1 de janeiro de 2022, mas ao qual alguns meios de comunicação internacional já tiveram acesso exclusivo.

Numa parte do documentário, Radcliffe lê uma mensagem enviada por ele a Carter, atriz 23 anos mais velha, e que dava a vida à bruxa Bellatriz Lestrange. A mensagem foi escrita no fim das gravações do último filme da saga, lançado em 2011.

“Cara HBC, foi um prazer ser teu colega de elenco e suporte, uma vez que acabava sempre a segurar o teu café”, começou por ler.



“Eu amo-te e gostaria de ter nascido há dez anos, então poderia ter tido uma oportunidade”, acrescentou.

Recorde-se que o especial volta a juntar os atores principais - Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint - para uma série de entrevistas e conversas com o elenco. Do documentário fazem também parte outros atores, tais como a própria Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Har