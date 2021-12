Governo aprova pacote de 26 contratos fiscais num investimento total de 937 milhões de euros

O Governo aprovou, esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, um pacote de 26 contratos fiscais, num investimento total de 937 milhões de euros.

O anúncio foi feito pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, em conferência de imprensa, e a informação foi depois confirmada num comunicado do Conselho de Ministros. Este pacote tem um crédito fiscal máximo de 92 milhões de euros e vai permitir a criação de 1886 novos postos de trabalho até 2027 e a manutenção dos atuais 9442 empregos.

“Este pacote de investimento de quase mil milhões de euros é muito importante para o crescimento da economia portuguesa e reforço da sua competitividade. Estes 26 projetos de investimento demonstram a enorme confiança que as empresas têm na recuperação da economia portuguesa ao comprometerem-se com investimentos desta dimensão”, disse João Leão.

O pacote abrange projetos de investimento produtivo, distribuídos pelo território e com forte representação da indústria transformadora.

O governante sublinhou que este tipo de investimentos faz com que entidades como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 2estimem que no próximo ano, Portugal, seja mesmo o país com maior crescimento económico entre os 38 países membros da OCDE”.