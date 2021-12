Ivo Rosa vai devolver 700 mil euros a Ricardo Salgado

O juiz Ivo Rosa está a preparar uma devolução de 700 mil euros — parte do património que estava arrestado — a Ricardo Salgado.

Segundo avançou o Correio da Manhã, a decisão decorre de um despacho no qual Ivo Rosa anulou a decisão de Carlos Alexandre, que, em outubro, tinha mantido o arresto preventivo sobre uma conta bancária de Maria João Salgado — mulher do ex-presidente do BES — no Deutsche Bank em Portugal.

O arresto tinha sido decretado no âmbito do congelamento dos bens do casal decorrente da acusação Universo Espírito Santo, na qual o Ministério Público chegou ao valor de 11,8 mil milhões de euros em vantagens obtidas durante a alegada prática dos crimes de burla qualificada, corrupção no setor privado, infidelidade, branqueamento de capitais e manipulação de mercado.

O valor que será agora devolvido é proveniente da venda de um imóvel que pertencia à herança da mãe de Ricardo Salgado. Em 2017, terá sido depositado na conta de Maria João Bastos Salgado um cheque do BCP no valor de 700 mil euros emitido a favor de Ricardo Salgado, equivalente à sua parte na venda desse imóvel. Contudo, a defesa alegou que este montante pertencia Maria João Salgado que não é visada no processo.