Pelo menos 21 mortos na Bahia devido a cheias no Brasil

Subiu para 21 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas no estado brasileiro da Bahia. Cerca de 77 mil pessoas estão deslocadas das suas residências, de acordo com a mais recente atualização de dados, divulgada esta terça-feira pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) local.

A Sudec da Bahia registou ainda um total de 358 feridos em decorrência dos temporais que atingem a região e o Governador da Bahia, Rui Costa, adiantou que vários municípios do sul do estado perderam todas as medicações e vacinas.

Milhares de casas, comércio e empresas ficaram completamente destruídas.

As chuvas que atingem o nordeste brasileiro desde o final de novembro já afetaram pelo menos 471.786 pessoas e levaram 136 cidades a decretar situação de emergência, segundo a imprensa brasileira.