França. Governo anuncia medidas para controlar avanço da pandemia

Com o aumento do número de infetados com covid-19 em França e a rápida disseminação da variante Omicron, o Governo francês anunciou, esta terça-feira, novas medidas restritivas para conter a nova vaga da pandemia.

Entre as novas medidas anunciadas estão o regresso da obrigatoriedade de teletrabalho pelo menos três dias por semana e antecipação da toma da terceira dose da vacina, de cinco para três meses.

O portador das notícias foi o primeiro-ministro, Jean Castex, que divulgou as novas medidas, após o Conselho de Ministros ter aprovado um projeto de lei que deve ser validado em janeiro pela Assembleia Nacional francesa.

As medidas aprovadas são mais “musculadas”, apesar de a França manter o regresso às aulas para 3 de janeiro e não ter sido anunciado um recolher obrigatório para as festas de passagem de ano, apesar de estas terem que funcionar num registo mais limitado.

Para o Governo francês, o recolher obrigatório continua a não ser opção, embora estejam previstas restrições para eventos públicos.

Todos os eventos públicos e grandes concentrações de pessoas que irão decorrer nas próximas três semanas serão restringidas a 2 mil pessoas no caso de decorrerem em locais fechados, e para 5 mil pessoas se forem ao ar livre.

Jean Castex, que anunciou as medidas ao lado do ministro da Saúde, Olivier Véran, apontou como objetivo o aumento da taxa de vacinação, atualmente nos 78% da população com pelo menos uma dose, incluindo crianças.

“Eu sei que isto pode parecer um filme sem fim”, disse o primeiro-ministro, citado pelo Guardian. “Mas há um ano atrás começámos a nossa campanha de vacinação e, agora, somos um dos países com mais vacinadas e um dos melhores protegidos do mundos”, disse Castex em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro francês ainda acrescentou que o certificado sanitário vai passar a ser de vacinação e os não vacinados deixam de poder ter acesso a este através de um teste negativo.

Assim, a vacinação será necessária, a partir de 15 de janeiro, para aceder a salas de cinema, teatro ou museus, utilizar transportes públicos ou frequentar cafés.

Castex alertou a população ainda que as multas aplicadas a todas as pessoas que utilizassem certificados falsos seriam endurecidas, no país onde já foram detetados centenas de milhares de documentos ilegais.

“Esta prática escandaliza-me, como primeiro-ministro e cidadão, é um ato deliberado de colocar outras pessoas em risco”, referiu Castex.

O consumo em bares, restaurantes e cinemas também será regulamentado, deixando de se poder comer ou beber em pé, para que não seja retirada a máscara nessas situações.