Desde que me lembro, ao atravessar a ponte e começar a subir a Estrada Nacional até à esquina da Casa de São Bernardo, lugar dos meus avós há quase trezentos anos, um sentimento de pacificação entrava em mim e em mim ficava como se estivesse finalmente no sítio que era o meu. Para quem passou a infância a viver em todos os lugares para onde o meu pai era colocado, obrigado a desistir de amigos, a esquecer caras e nomes, Águeda ficava no ponto mais alto da ternura, uma alegria que nunca saberei ao certo explicar ao pormenor de haver um colo de mãe distante para o qual voltaria sempre, reencontrando o que fui naqueles primos e irmãos que são os que repartiram comigo aquilo que eu era e jamais voltarei a ser. Depois, Águeda foi morrendo e tornou-se, como dizia O’Neill, uma coisa em forma de assim, ou uma coisa em forma de Águeda mas que já não é Águeda e apenas nós, os que restamos, a amá-la como podemos, mesmo que tenham feito todos os possíveis para deixar no seu lugar um mostrengo de betão e cimento armado que rodeia de arame farpado os muros do coração. Volto. Volto sempre. Há aqui um chamado. Volto na esperança de voltar a encontrar-me. Volto na esperança que os que dividiram comigo a magia de ser garoto me recordem do que fui. Com o tempo, passei a sair daqui cada vez mais pobre. Dos meninos do adro, dos capitães do rio e dos milheirais, sobra a saudade e nada mais. Atravesso a ponte, subo a Estrada Nacional e mergulho na saudade como se mergulhasse na água do Souto do Rio à sombra dos choupos e dos pinheiros. Chove sobre a curva que fica em frente à janela do meu quarto. “O nosso gordo foi-se embora”, diz-me o Nuno Miguel Guedes de Lisboa. Até no recanto da minha infância arrefecida o ferrão maldito da morte teima em despertar a tristeza por momentos apaziguada. O Cotrim era meu mano. A água escorre na vidraça dos meus olhos.