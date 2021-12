"Por mais cuidados que tenhamos, corremos sempre muitos riscos"

Ser camionista de longo curso é tudo menos fácil e esta é uma verdade assente. No entanto, os perigos iminentes e a eventual morte durante o expediente não deviam ser possibilidades que estes profissionais não estranham. No passado dia 19 de dezembro, Eurico Guerreiro Ferro, de 48 anos, perdeu a vida em França, mais especificamente, na zona de Calais, onde a crise migratória tem vindo a agudizar-se e, inclusivamente, existe um campo de refugiados.

O homem, natural de Vila Nova de Cacela, freguesia do município de Vila Real de Santo António, entrou em confronto com três migrantes que subiram a bordo do camião, sem que se apercebesse disso, para passarem a fronteira com o Reino Unido. Depois de o terem agredido, na estação de serviço de Epitre, local de paragem para condutores que atravessam o Túnel da Mancha, Eurico – que era bombeiro de reserva da corporação de Vila Real de Santo António, tendo ingressado nos Voluntários com apenas 15 anos e exercido funções enquanto bombeiro profissional entre os anos de 2005 e 2019 – conseguiu expulsá-los da viatura, mas acabou por ter um ataque cardíaco fulminante.

“Não somos irmãos de sangue, mas crescemos juntos e éramos muito mais do que isso”, começa por explicar, em declarações ao i, Helena Pires, uma das melhores amigas do camionista. “Desde que me conheço que o conheço a ele também. Era só dois anos mais novo do que eu. Morávamos um ao lado do outro e sempre houve muita brincadeira e asneiras feitas na minha casa e na dele!”, conta, narrando que, como o pai de Eurico era mecânico, brincavam dentro dos carros que este arranjava.

