Nelson Pereira. "A estratégia tem de mudar, senão pomos em risco todos os doentes"

Alertou para uma “black monday” esta segunda-feira no serviço de urgência, inundado por pessoas a tentar fazer o teste da covid-19 e com sintomas ligeiros sem conseguir ter orientações do SNS24. Como está a situação?

Na segunda-feira praticamente batemos o recorde de sempre em termos de afluência à urgência no Hospital de São João, com 604 doentes. Pior que isso só houve um dia em 2017, com 608 pessoas. Portanto esse alerta que tentei fazer para pessoas com sintomas ligeiros não irem à urgência não valeu de nada, as pessoas continuam a vir, não têm alternativas ou sentem que não têm alternativas e não estão suficientemente informadas de que não devem ir ao serviço de urgência quando têm sintomas minor. Têm um pingo no nariz, o SNS24 não atende e atiram-se para o serviço de urgência. É inaceitável. Tivemos na segunda-feira 250 não urgentes. É 41% da procura, obviamente que isto põe em risco a missão dos serviços de urgência.

Esta terça-feira foi de novo assim?

Era meio-dia e já tínhamos 200 doentes admitidos, vamos pelo mesmo caminho. Na segunda-feira, dos 157 doentes que entraram na área covid-19 como casos suspeitos, 60 foram positivos, estamos a falar de 38% de doentes positivos, o que é uma brutalidade. Internámos menos de 2%, pelo que o que estamos a ver são doentes sintomáticos, pouco graves e que não deviam estar no serviço de urgência, onde acabam por estar a ocupar uma estrutura diferenciada e a desviar equipas que deviam estar concentradas em doentes graves que neste momento continuam a ser maioritariamente doentes não covid.

