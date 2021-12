Já é possível autoagendar vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos

Já é possível fazer o autoagendamento da vacina contra a covid-19 para as crianças entre os cinco e os 11 anos. O serviço ficou disponível, esta quarta-feira, no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), e a vacinação pode ser marcada entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2022 - dias dedicados exclusivamente à vacinação pediátrica.

Sublinhe-se que já esta terça-feira tinha ficado disponível o autoagendamento para crianças a partir dos sete anos. A estas juntam-se agora as de seis e cinco anos. O Governo tinha previsto, inicialmente, a vacinação das crianças entre os seis e os sete anos nos dias 15 e 16 de janeiro e a 22 e 23 de janeiro a de crianças de cinco anos. A possibilidade de vacinação destas faixas etárias é agora antecipada.

É de realçar que crianças que tenham comorbilidades têm prioridade na vacinação, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, dirigindo-se aos centros de vacinação.

Sublinhe-se que o autoagendamento está disponível para pessoas com 55 ou mais anos, utentes com 40 anos ou mais vacinados com Janssen e agora crianças dos cinco aos 11 anos (exclusivo para os dias 6 a 9 de janeiro de 2022).