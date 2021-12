Jerónimo volta a insistir na subida dos salários

Jerónimo de Sousa, líder do PCP, voltou a insistir na importância da subida dos salários dos portugueses. Desta vez, o comunista notou que essa subida deverá ser a medida mais importante de um futuro governo.

“É neste enquadramento, neste virar de ano em que muitos deitam contas à vida face ao aumento de preços de bens e serviços essenciais que voltamos a insistir no aumento geral dos salários. De todas as medidas e opções a que um futuro governo terá de responder, o aumento dos salários é a mais emergente delas todas”, afirmou.

Jerónima falava hoje no Montijo, numa sessão pública “contra o aumento do custo de vida”, que contou com a presença da cabeça de lista da CDU por Setúbal, Paula Santos.