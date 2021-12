MNE confirma morte de dois portugueses em incêndio em França

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou esta terça-feira a morte de dois portugueses em França, na sequência de um incêndio em 24 de dezembro, assegurando ainda que o consulado de Portugal em Estrasburgo está a acompanhar o incidente.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma e lamenta a morte de dois cidadãos nacionais num incêndio que deflagrou na sexta-feira, dia 24, num apartamento na cidade francesa de Villerupt", afirmou o MNE, em resposta à Lusa, acrescentando que o consulado geral de Portugal em Estrasburgo está em contacto com as autoridades francesas e com os familiares das vítimas.

No passado domingo, o Jornal do Luxemburgo dava conta de um incêndio num edifício que tinha causado a morte de um casal português, em Villerupt, França.

No incêndio, cujas causas ainda não são conhecidas, ficaram ainda feridas mais quatro pessoas: três moradores do prédio e um bombeiro.