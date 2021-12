Linha Saúde 24 terá novo algoritmo que permitirá maior fluidez

A ministra da Saúde avançou esta terça-feira que a Linha Saúde 24, que está em sobrecarga, terá "nas próximas horas" um novo algoritmo que permitirá "uma maior fluidez do encaminhamento" das chamadas.

Em declarações à agência Lusa, Marta Temido informou que "os algoritmos de trabalho e de encaminhamento têm estado a ser revistos nos últimos dias, nas últimas horas, e acabaram de ser revistos pela Serviços Partilhados [do Ministério da Saúde] e pela Direção-Geral da Saúde", sendo que se estima que, nas próximas horas a linha possa estar com um "algoritmo diferente na linha que permita uma maior fluidez do encaminhamento".

No entanto, avisou a responsável, devido ao crescente número de casos de covid-19, "as melhorias, provavelmente, vão sentir-se muito ligeiramente".

"Sabendo que neste momento os níveis de serviço não são aqueles que prestávamos e a que a Linha Saúde 24 nos habituou, temos que ter a perceção de que neste momento estamos com largos milhares de contactos a acontecerem ao mesmo tempo e que isso gera sobrecarga", sublinhou Marta Temido.