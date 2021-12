Rio rejeita eleitorado do Chega

O líder do PSD, Rui Rio, assegurou hoje que não pretende captar o voto do eleitorado do Chega. “Não quero o eleitorado do Chega porque o Chega teve um vírgula poucos por cento, é uma coisa mínima. Neste caso, quero é manter eleitorado do PSD no PSD e não fugir para a extrema-direita”, demarcou-se o líder social-democrata numa entrevista à CNN Portugal.

Em resposta, o presidente do Chega, André Ventura, considerou “lamentável” a rejeição por parte de Rui Rio de um acordo pós-eleitoral com o Chega, acusando-o de querer “ser líder do Partido Socialista”.