Detida mulher que se fazia passar por inspetora da ASAE

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve, em Évora, uma mulher que se fazia passar por inspetora.

Em comunicado, a ASAE explica que "desencadeou, nas últimas semanas, uma investigação através da Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional XI/Évora, após uma denúncia telefónica sobre a presença de uma pessoa do sexo feminino a fazer-se passar por inspetora num estabelecimento de restauração e bebidas", no sentido de se apurar a veracidade dos factos.

A investigação culminou na identificação de uma cidadã que fingia ser inspetora e procedia a "visitas a estabelecimentos de restauração e bebidas do distrito de Évora", com o objetivo de "atemorizar os respetivos proprietários e funcionário com alegadas visitas da ASAE para daí recolher proveitos em termos da sua área de negócio".

Foi-lhe instaurado um processo-crime pela prática do crime de Usurpação de Funções e a Constituição como arguida e sujeição a Termo de Identidade e Residência.